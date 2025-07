Torcida em Flamengo x Espérance é a mais barulhenta do Mundial

Torcedores do Flamengo e Espérance agitam estádio pela fase de grupos do Mundial - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

As torcidas de Flamengo e Espérance, da Tunísia, foram as mais barulhentas do Mundial de Clubes até o momento. No Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foram 127 decibéis momentos antes do apito inicial. Esse é um número da Fifa, considerando os decibéis registrado nos estádios da competição.

O barulho foi medido ainda antes de a bola rolar, mostrando a intensidade da festa nas arquibancadas promovida pelas duas torcidas na partida de estreia de ambos na competição. O público presente no duelo foi de 25.797 pessoas, 37,3% da capacidade total do estádio.

A título de comparação, o recorde da NFL, a liga de futebol americano, é da torcida do Kansas City Chiefs. No Arrowhead Stadium, a marca foi de 142 decibéis, registrada pelo Guiness Book, em 2014.

Na ocasião, a festa dos flamenguistas ficou ainda maior, já que o clube bateu o rival por 2 a 0 e posteriormente garantiu a liderança do Grupo D, indo para as oitavas de final. No entanto, caiu para o Bayern de Munique logo em seguida. O Espérance, no entanto, terminou sua participação com apenas uma vitória e duas derrotas no Mundial, caindo na fase de grupos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.