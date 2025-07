Fluminense renova contrato do jovem lateral-esquerdo Vagno

O Fluminense encaminhou, nesta sexta-feira (4), a extensão do vínculo do lateral-esquerdo Vagno, de 17 anos. Assim, um dos expoentes da “Esquadrilha 07” assinou o termo de compromisso que prevê a renovação de contrato quando completar 18 anos, no dia 26 de setembro. O novo acordo, celebrado no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, vai até o fim de 2028.

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 de 2024, o jogador, natural de Cuiabá (MT), estreou entre os profissionais da equipe carioca na fase de grupos da Sul-Americana de 2025.

Afinal, na ocasião, vários jovens do Tricolor tiveram a oportunidade de mostrar seu talento diante do Unión Española, no Chile. Quem esteve no comando do time foi o auxiliar de Renato Gaúcho, Alexandre Mendes, no empate por 1 a 1.

“É muito importante viver o dia a dia do profissional. Voltando ao Sub-20, passamos a experiência para outros atletas, pensando na sequência do campeonato. Xerém é conhecido por revelar grandes jogadores, então, se Deus quiser, que possamos ser os próximos”, afirmou o lateral, na época.

Nas divisões de base, o Moleque de Xerém, que chegou ao clube em 2017, aos nove anos, integra o Sub-20 tricolor. Por fim, no momento, o time ocupa a 9ª colocação do Brasileirão da categoria, com 23 pontos, um atrás de América-MG e Fortaleza, que estão no G8.

