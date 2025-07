Ambicioso, Estevão revela os dois principais objetivos na carreira

Vivendo seus últimos momentos com a camisa do Palmeiras, o atacante Estevão, de 18 anos, tem os seus sonhos bem definidos. Em entrevista ao jornal “As”, da Espanha, ele definiu seus dois maiores objetivos na carreira.

“É meu segundo maior sonho (ganhar a Bola de Ouro), depois de ganhar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira”, afirmou.

O atacante foi revelado pelas categorias de base do Verdão, e vendido ao Chelsea no ano passado, ainda quando tinha 17 anos. Aliás, a transferência, considerada a mais cara da história do clube paulista, pode alcançar até R$ 250 milhões, caso todas as metas estipuladas sejam cumpridas.

Vale ressaltar, portanto, que Estevão se apresenta ao clube inglês logo após o fim do Mundial de Clubes.

Estevão no Mundial

Nas quatro partidas do Palmeiras até aqui na competição, o atacante estava entre os 11 titulares. No entanto, ele não marcou nenhum gol e nem contribuiu com nenhuma assistência ainda, mas levou o troféu de melhor em campo no empate com o Porto e na vitória contra o Ah Ahly, ainda na fase de grupos.

Estevão ainda pode marcar nesta competição, uma vez que o Palmeiras é um dos dois brasileiros que segue no Mundial de Clubes nesta reta final da competição. Junto com o Fluminense, o Verdão busca uma vaga na semifinal do torneio nesta sexta-feira (4). Assim, o clube paulista enfrenta o Chelsea, às 22h (de Brasília).

Assim, caso o clube paulista avance, o próximo adversário será o vencedor do duelo entre Al Hilal e Fluminense.

