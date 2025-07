Flamengo encaminha contratação de técnico para o sub-20

Bruno Pivetti estava no comando do Operário-PR até o mês passado - (crédito: Foto: Andre Jonsson / OFEC)

O Flamengo encaminhou a contratação do técnico Bruno Pivetti para o time sub-20. O treinador de 41 anos estava no Operário até o mês passado. Mesmo com experiência no profissional, Bruno curtiu o projeto rubro-negro e assinará contrato de três anos. A informação é do “ge”.

Com o Operário, Pivetti foi campeão paranaense este ano. O treinador já esteve no comando de clubes como: Vitória, Guarani, Chapecoense, Náutico e CRB.

Os Meninos da Gávea estavam sem treinador desde o pedido de demissão de Nuno Campos. O português deixou o clube junto a seu auxiliar Gonçalo Cruz três meses após chegar ao Brasil. A dupla já está no Zte (Hungria).

Durante sua curta passagem pela Gávea, Nuno esteve à frente do time em nove jogos no Brasileirão Sub-20, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 14 gols marcados e nove sofridos.

