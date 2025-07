Justiça aumenta multa que Luva de Pedreiro precisará pagar a Alan Jesus

A Justiça do Rio de Janeiro instituiu o aumento do pagamento de multa que Luva de Pedreiro terá de pagar a Alan Jesus, seu ex-empresário. A entidade identificou uma falha no cálculo e a corrigiu em decisão publicada nesta sexta-feira (04). Tal cenário simboliza mais um revés do influenciador em briga judicial depois da quebra unilateral do seu antigo contrato. Com isso, a nova quantia pode superar os R$ 7 milhões.

O montante leva em consideração ajustes monetários e juros, de acordo com a definição judicial. O juiz que conduziu o caso fez uma reavaliação da sentença anterior depois de avaliar as reivindicações feitas por Alan Jesus. O magistrado admitiu o erro e aumentou a punição financeira a Luva de Pedreiro.

Em um primeiro momento, a Justiça descartou os recursos entregues pelas duas defesas. Isso porque argumentava que a sanção não continha incorreções. Em seguida, o juiz repensou a sua postura e confessou que a indicação de representantes jurídicos do antigo empresário do influenciador estava certa sobre a falha no cálculo.

Defesa de Luva de Pedreiro ainda pode recorrer

Após o anúncio da mudança com relação à multa imposta pela Justiça, Alan Jesus celebrou nova decisão favorável na Justiça.

“Mais uma grande vitória essa semana na Justiça. Juiz aumenta o valor da multa. Agora é só aguardar. Recebo!”, vibrou o empresário.

Depois desta nova definição judicial, as defesas de Luva de Pedreiro e de Alan Jesus terão a possibilidade de solicitar novos pedidos de análise, que se enquadrem no período ideal instituído.

O processo teve início em 2022, quando Luva de Pedreiro rompeu o contrato com Allan Jesus e iniciou uma nova trajetória profissional com outros agentes. Desde então, o caso gerou grande repercussão na mídia, com fãs divididos entre apoio ao influenciador e questionamentos sobre a relação profissional que mantinha com o ex-agente.

Inclusive, a decisão de Luva de Pedreiro e a disputa judicial causaram implicações significativas para a carreira do influenciador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.