Amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers é cancelado; saiba motivo

O amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers, que seria neste sábado (5), na Arena das Dunas, não vai mais acontecer. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não autorizou o pouso do voo fretado da equipe uruguaia para estar em Natal.

Em nota, o Vasco aponta o “descumprimento contratual por parte das empresas responsáveis pela organização do evento, que não honraram os compromissos assumidos, além de deixarem de apresentar as garantias exigidas no acordo firmado”. Além disso, o Vasco afirmou que a viagem da delegação para Natal também foi suspensa. A medida visa preservar a integridade da operação logística do clube e o respeito à sua torcida.

A expectativa, aliás, era de que mais de 20 mil torcedores estivessem presentes nas arquibancadas para acompanhar a partida. Muitos, inclusive, já haviam garantido ingresso. Todos terão reembolso.

Nota oficial da Arena das Dunas:

“Informamos que o amistoso entre Vasco da Gama e Montevideo Wanderers, pela Vitória Cup para o próximo sábado (05/07), foi cancelado por motivos de logística internacional.

Agradecemos a compreensão dos torcedores e parceiros que estiveram conosco na expectativa por esse grande encontro.

Os ingressos online (via débito, crédito ou pix) terão reembolso automaticamente no prazo de até 72 horas úteis.

Da mesma forma, os ingressos nos pontos físicos (via débito, crédito ou pix) também terão reembolso automaticamente em até 72 horas úteis.

Os ingressos adquiridos e pagos em dinheiro, o reembolso será de segunda a sexta (07 a 11/07), de 10:00 às 17:00 na bilheteria 1 da Arena.

Reforçamos nosso compromisso em continuar recebendo grandes jogos e eventos, com a qualidade, conforto e segurança de sempre.

Para mais informações, envie um e-mail para contato@ingresse.com.br“

