Taison renova com clube da Grécia por mais uma temporada

O meia Taison, ex-Internacional, vai seguir no futebol da Grécia e, nesta sexta-feira (04), renovou seu contrato com o PAOK até junho de 2026. Com isso, ele adia, ao menos por enquanto, um retorno ao Brasil, algo que chegou a ser especulado nas últimas semanas.

O PAOK anunciou a renovação nas redes sociais. O contrato anterior encerrou-se em 30 de junho de 2025, mas foi estendido até a mesma data do ano seguinte, quando termina a temporada europeia. Apesar disso, em entrevista, Taison afirmou que jamais diria “não” ao Internacional, clube que o revelou para o futebol.

VEJA: Em sua apresentação no Monaco, Pogba afirma amadurecimento após doping

“Eu nunca falaria não ao Internacional, porque tenho um carinho pelo clube, pelos torcedores, por todas as pessoas que gostam do meu trabalho. Mas não pode ser só eu querer voltar, as pessoas também têm que me querer”, disse em entrevista à RBS TV.

Taison, aliás, soma duas passagens pelo Internacional. Na primeira, conquistou a Copa Sul-Americana de 2008 e a Libertadores de 2010. Na sequência, foi vendido ao Metalist, da Ucrânia, e depois defendeu o Shakhtar Donetsk, antes de retornar ao Beira-Rio em 2021. Fez boas aparições em sua volta, mas, sem conquistar títulos, deixou o clube após atritos com o presidente Alessandro Barcellos, durante a rescisão contratual. Agora, permanece por mais uma temporada no PAOK.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.