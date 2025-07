Santos promete pagar dívida com banco de R$ 40 milhões em até dois anos

Clube da Vila promete pagar dívida com banco em até dois anos - (crédito: Foto: divulgação Santos)

A diretoria do Santos negocia a quitação de uma dívida de aproximadamente R$ 40 milhões com o Banco Safra. O débito surgiu a partir de um empréstimo feito durante a gestão do ex-presidente Andrés Rueda, que não efetuou o pagamento. O clube pretende dividir o valor em 24 parcelas de R$ 1,6 milhão para evitar novas ações judiciais.

Aliás, o Banco Safra já havia sinalizado que levaria o caso à Justiça se o clube não iniciasse o pagamento. Com o acordo em andamento, o Santos deve quitar a dívida em dois anos, ultrapassando o mandato do atual presidente, Marcelo Teixeira. Ele ainda não decidiu se vai disputar a reeleição em dezembro. Rueda garantiu que responderá com seu próprio patrimônio caso o clube deixe de pagar.

Contudo, junto ao problema com o Banco Safra, o Santos enfrenta outras pendências financeiras. Uma delas envolve uma dívida de R$ 15 milhões pela compra do zagueiro João Basso, contratado junto ao Arouca, de Portugal, também durante a gestão de Rueda. Assim, a atual diretoria recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e aguarda o novo julgamento, que deve ocorrer dentro de um ano. Só depois disso o clube começará a pagar o valor.

Todavia, outro impasse envolve o ex-técnico Pedro Caixinha. Ele comandou a equipe por apenas quatro meses, foi demitido e agora cobra cerca de R$ 15 milhões referentes à rescisão. Como não houve acordo com o treinador português, a FIFA analisará o caso.

