Presidente do Peñarol frisa empenho de Arezo para deixar o Grêmio: ???Nunca vi alguém fazer isso???

O Peñarol ainda não desistiu de contratar o atacante Arezo junto ao Grêmio. Em entrevista à rádio “El Espectador Deportes”, do Uruguai, Ignacio Rulio, presidente do clube, tornou público o empenho do centroavante em concretizar seu retorno ao clube do coração.

“É bom que os torcedores do Peñarol saibam, mas nunca vi alguém fazer o que Mati está fazendo para vir agora. Nunca aconteceu de uma pessoa acordar às 7h30min da manhã e tentar vir. Este é um lugar (Peñarol) que ele foi protagonista, que se sentiu querido e que jogou. Tinha 22 anos e parece que fazia 10 anos que estava aqui. No Granada e no Grêmio não deu, então também é entendível”, detalhou o mandatário.

“O amor que Mati sente pelo clube, a vontade de vir jogar a Copa (Libertadores) e a sensação do que está fazendo nestes dias, mesmo que não aconteça sua vinda, em cinco anos, eu realmente nunca vi um jogador lutar por sua saída. Ele entendeu que necessita jogar, se sentir protagonista e que a única vez que chegou à seleção foi através do Peñarol. Então, com lógica, me disse: ‘se no Grêmio não tenho minutos, é capaz de no Peñarol voltar a ter e, com 22 anos, voltar à seleção'”, acrescentou o mandatário.

Esforço do atacante para deixar o Grêmio

A propósito, o programa teve a participação dos presidentes tanto do Peñarol como do Nacional. Afinal, as duas equipes vão se enfrentar na final do Torneio Intermedio no próximo domingo (06). Até que um dos jornalistas na atração citou que Arezo lhe encaminhou uma mensagem para dizer que estava acompanhando a entrevista.

Com isso, Ignacio expôs que os contatos com o jogador são frequentes, na tentativa de obter um desfecho positivo nas tratativas.

“Estamos falando duas vezes por dia. Sempre tivemos essa relação com Mati e agora estamos nos esforçando para que venha”

O Peñarol formalizou seu interesse com uma oferta de empréstimo por seis meses ao Tricolor gaúcho e o pagamento de 300 mil dólares (o equivalente a R$ 1,6 milhão na cotação atual). Inclusive, também se propôs a pagar integralmente os salários de Arezo.

O atacante caiu na hierarquia no elenco do Imortal. Antes substituto imediato de Braithwaite, ele também perdeu espaço para André Henrique. Com isso, o centroavante deixou em aberto a possibilidade de se transferir, pois o seu desejo é disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção do Uruguai.

