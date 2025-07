Personalidades do futebol comparecem a velório de Diogo Jota e André Silva

Os velórios de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, ocorreram na capela Ressurreição da Igreja Matriz de Gondomar, bem perto da cidade do Porto, em Portugal. Assim, personalidades do futebol conhecidas mundialmente marcaram presença no evento, como Jorge Mendes, um dos empresários mais influentes. Antigos companheiros da seleção de Portugal também estiveram na cerimônia, como o lateral Diogo Dalot e o o meio-campista João Moutinho.

Outros atletas portugueses também estiveram presentes na cerimônia, como o atacante Jota Silva, que não atuou com ele na seleção. Julian Ward, diretor técnico do Liverpool, e André-Villas Boas, presidente do Porto, seu ex-clube, também foram ao evento. A escolha de Gondomar para a realização dos velórios se explica por representar a cidade onde nasceram Diogo Jota e André Silva. Inicialmente, o evento foi restrito aos familiares e amigos próximos.

Em seguida, houve a abertura da cerimônia para o público geral se despedir do ex-atacante, com tributos e prestar condolências. O funeral de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, está programado para ocorrer neste sábado (5), às 6h (de Brasília).

Detalhes do acidente com Diogo Jota

A Guarda Civil espanhola informou que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem e pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via. Testemunhas acionaram o serviço de emergência. Porém, as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate. Inclusive, há relatos de má conservação da pista em que Diogo Jota e André Silva viajavam.

De acordo com informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Casado recentemente com Rute Cardoso, ele deixou três filhos.

O irmão, André Silva, de 26 anos, também atuava como jogador profissional. Ele defendia o Penafiel e havia participado de 32 jogos na temporada passada. “Mais do que o jogador, é preciso falar da pessoa. Um rapaz muito bem-educado, recém-formado em Gestão e que conciliava os estudos com o futebol”, afirmou o técnico Hélder Cristóvão à imprensa portuguesa.

