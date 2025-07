Renato fala sobre Hércules e dedica vitória à torcida do Fluminense

Renato Gaúcho deu aula novamente em vitória do Fluminense - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Renato Gaúcho brilhou novamente. Mais uma vez ele colocou o volante Hércules a campo, e o jogador retribuiu a oportunidade com um gol, a exemplo do que fizera contra a Inter de Milão (ITA). Nesta sexta-feira (4/7), ele marcou o gol que colocou o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal (SAU), em Orlando (EUA). Após o jogo, Renato falou sobre a classificação tricolor.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, mas estou muito satisfeito com a reação dos meus jogadores. Conseguimos marcar primeiro e depois eles empataram, mas reagimos e marcamos de novo, e estou muito feliz por termos chegado às semifinais”, disse na saída do campo.

Posteriormente, Renato falou sobre Hércules. A reportagem da DAZN perguntou qual foi a mensagem que o técnico passou para seu jogador antes de entrar (no intervalo).

“Acho que a mensagem deve ser passada para todos, independentemente de os outros jogadores serem titulares ou não. O importante é que ele esteja focado no seu trabalho e dando tudo o que pode. Eu sempre digo a ele que o que podemos fazer hoje, não deixamos para amanhã”, revelou.

Por fim, Renato dedicou a vitória aos torcedores do Fluminense.

“A gente não sabe quando nós vamos ter outra oportunidade. Então, o meu grupo está de parabéns por tudo que eles estão fazendo. Nosso torcedor está feliz, isso que é importante também. E eu dou essa vitória para a nossa torcida, porque ela tem sido espetacular aqui no Estados Unidos. Tenho certeza que ela está fazendo muita festa também no Brasil. Então essa é a classificação na nossa torcida”, encerrou.

