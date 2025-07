Manchester United entra na briga por jogador da Inter de Milão

Manchester United fez um primeiro contato com a Inter para avaliar se existe chance de negociação por Frattesi - (crédito: Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Enquanto se recupera de lesão e aguarda a definição do seu futuro, Davide Frattesi começa a atrair olhares de outros clubes. Um deles é o Manchester United, que entrou na disputa pelo meio-campista da Inter de Milão.

De acordo com o site ‘CaughtOffside’, o time inglês fez um primeiro contato com a Inter para avaliar se existe chance de negociação. A conversa ainda está no início, sem qualquer proposta oficial na mesa até agora.

Frattesi, de 25 anos, voltou mais cedo dos Estados Unidos, onde a Inter disputava o Mundial de Clubes, por causa da lesão. O clube italiano, apesar de ter indicado que só aceitaria vendê-lo por 50 milhões de euros, estaria disposto a negociar por um valor menor: cerca de 35 milhões.

Esse preço é considerado acessível para o Manchester United, que já tem Casemiro e Ugarte no elenco, mas quer reforçar o setor. O problema é a concorrência. Tottenham e Atlético de Madrid também monitoram o jogador de perto.

