Thiago Silva se emociona ao recordar retorno ao Fluminense explica liderança dentro do time

O Fluminense conseguiu um dos maiores feitos da sua história. Na tarde desta sexta-feira (04), o Tricolor bateu o Al-Hilal por 2 a 1 em Orlando e garantiu vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

Um dos pilares da equipe é o capitão Thiago Silva, que voltou ao clube em momento turbulento do Tricolor na temporada passada. O zagueiro recordou da situação que o time estava seis meses atrás e, emocionndo, demonstrou a alegria de retornar às Laranjeiras.

“Tenho muito orgulho dessa minha decisão de voltar. Nós somos seres humanos e às vezes as coisas acontecem, a gente fica se perguntando o por quê. Ano passado foi muito difícil, a gente se livrou do rebaixamento na última rodada. E seis meses depois você está numa semifinal de Mundial de Clubes, onde estão as melhores equipes do mundo. Acho que Papai do Céu tem nos abençoado, tem nos concedido passar por esse momento”, enfatizou, em entrevista à CazéTV.

Liderança na equipe

Na última partida, o defensor se destacou ao passar instruções táticas durante a parada para a hidratação. Thiago afirmou que pessoalmente é completamente o oposto, mas acaba agindo assim por conta da experiência adquirida ao longo da carreira e da vontade de ajudar o Fluminense em situações complicadas.

“Fora de campo eu sou totalmente contrário do que sou dentro de campo. Eu sou muito tranquilo, eu procuro estar na paz sempre. Aí dentro de campo parece que eu me transformo para poder ajudar. É uma leitura de uma carreira, tive vários treinadores, com vários esquemas táticos para jogar. E eu, de alguma forma, adquiri um pouquinho de cada e, neste momento de dificuldade, principalmente quando a gente está defendendo, eu tento diminuir os nossos erros, fazer com que eles tentem ler a jogada antes dela acontecer. Às vezes eu fico chateado, porque para mim é normal eu ver uma situação e antecipar ela, e eu sei que para eles não é normal. Mas é sempre no intuito de ajudar, não é nada pessoal”, ressaltou.

Distância da família

Desde o seu retorno ao Fluminense, Thiago Silva tem que lidar com a separação da família. Seus filhos, Isago e Iago, jogam na base do Chelsea e já retornaram para Londres para o início da temporada. O jogador citou como uma fonte de fortalecimento, além da recordação de seu padrasto, que ajudou o atleta no começo de sua carreira.

“Eu devo muito isso à minha família, porque não é fácil ficar longe. Meus filhos tiveram que voltar agora, só minha esposa ficou. Eles tàm a missão deles no Chelsea, voltar à temporada. Mas eu sei que a gente está fazendo a escolha certa, eles vão seguir o caminho deles e isso vai com certeza me fortalecendo agora, mesmo estando longe de corpo, mas de coração os meus filhos estão aqui comigo. Meu padrasto está comigo, sem ele, com certeza, nada disso teria acontecido”, pontuou.

