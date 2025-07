Hércules relembra de críticas ao comentar vitória do Fluminense

Um dos heróis do Fluminense pela segunda partida seguida, o volante Hércules foi o jogador responsável por acompanhar Renato Gaúcho na coletiva pós-jogo, no Camping World, em Orlando (EUA). Predestinado ao marcar o gol da classificação nesta sexta-feira (4/7), em vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal (SAU), o jogador relembrou a fase logo quando chegou ao clube, no começo do ano.

Na ocasião, torcedores criticaram o lado “extracampo” do volante. O ex-Fortaleza, aliás, chegou a deletar suas redes sociais à época, mas recebeu apoio do Fluminense para seguir trabalhando.

“Primeiramente, agradecer a Deus por isso que está acontecendo na minha vida. Como todo mundo sabe, eu cheguei aqui no Fluminense com uma situação um pouco complicada e aonde minha família, meus companheiros, todo mundo do Fluminense me ajudou, me deu muita força a continuar trabalhando firme e forte. Então, eu falei com Deus, eu falei vou estar aqui firme, vou continuar trabalhando que virão muitas coisas boas. Isso que está acontecendo, fruto de muito trabalho, e eu vou continuar trabalhando, virá coisa maravilhosa ainda, mais coisa boa ainda”, afirmou.

Volante custou R$ 29 milhões ao Fluminense

Hércules seguiu na resposta, afirmando que pessoas oriundas do Nordeste – como ele – precisam trabalhar a mais para conquistar os objetivos. No começo do ano, o Fluminense pagou R$ 29 milhões ao Fortaleza para contratar o jogador de 24 anos.

“Sair do Fortaleza, vir pra cá, foi uma caminhada muito complicada, para a gente que fica do Nordeste, as coisas são mais difíceis, mas nunca desisti, sempre com minha família do meu lado, sempre me dando força pra continuar trabalhando. Então, é isso, sempre vou trabalhar pra vir coisas boas”, encerrou o jogador, antes de se retirar e voltar ao vestiário.

