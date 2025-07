Al-Khelaïfi dispara: ‘Se Dembélé não ganhar a Bola de Ouro, tem algo errado’

O dono do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, foi direto ao comentar quem merece vencer a próxima edição da Bola de Ouro. Embora muitos apontem Lamine Yamal, jovem destaque do Barcelona, como favorito, o dirigente do PSG tem outra opinião e fez questão de defender seu jogador.

“Se o Ousmane Dembélé não ganhar a Bola de Ouro, tem alguma coisa errada”, afirmou Al-Khelaïfi, às vésperas do confronto entre PSG e Bayern de Munique pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

“Pelo que ele fez na temporada, não há dúvidas de que merece o prêmio”, reforçou o dirigente, após o treino da equipe comandada por Luis Enrique, realizado na Universidade de Kennesaw, na Geórgia (EUA).

“Se ele não ganhar, é um problema. Ele fez de tudo”, insistiu Al-Khelaïfi, citando a importância de Dembélé na campanha histórica do PSG. Em 2024/2025, o clube conquistou sua primeira Champions, além do Campeonato Francês, da Copa da França e da Supercopa. O atacante somou 33 gols e 15 assistências na temporada.

No entanto, apesar dos elogios, o presidente destacou que o mais importante segue sendo o coletivo.

“Sem dúvida, ele é essencial para o clube. Mas o mais importante é que todos joguem pelo time”, finalizou.

