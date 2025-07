Juventus anuncia Jonathan David como novo reforço até 2030

Jonathan David assinou contrato com a Juventus até 2030 - (crédito: Foto: Divulgação)

A Juventus anunciou nesta sexta-feira (4) a contratação do atacante Jonathan David. O canadense assinou contrato até 2030 e, segundo a imprensa italiana, vai receber 6,5 milhões de euros (R$ 42 milhões) por ano, além de até 1,5 milhão (R$ 10 milhões) em bônus por metas alcançadas.

Nascido no Brooklyn, nos Estados Unidos, e filho de haitianos, David se destacou nas últimas três temporadas pelo Lille, da França, onde marcou 77 gols, conquistou a Ligue 1 e a Supercopa nacional. O desempenho chamou a atenção da Juventus, que agora aposta nele como novo homem de referência no ataque.

“Estou me sentindo muito bem. Sempre admirei a Juventus enquanto crescia e dizia que esse era, provavelmente, um dos 10 maiores clubes do mundo. Por isso, estar aqui hoje é uma honra”, afirmou o jogador aos canais oficiais do clube.

