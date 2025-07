Técnico do PSG, Luis Enrique refuta revanche contra o Bayern: ‘Vingança por quê?’

Luis Enrique não crê em sensação de revanche do PSG contra o Bayern - (crédito: Foto: Divulgação/PSG)

O técnico do PSG (FRA), Luis Enrique, rechaçou qualquer tipo de sentimento de vingança ao reencontrar o Bayern (ALE). Na coletiva desta sexta-feira (4/7), véspera do confronto contra os alemães pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o comandante espanhol negou que vá buscar uma revanche contra os Bávaros.

A pergunta dizia respeito ao último duelo entre os times, pela quinta rodada da fase inicial da Liga dos Campeões, em novembro passado. Na ocasião, o Bayern venceu por 1 a 0, na Allianz Arena, em Munique.

“Não tenho sentimento de vingança. Vingança por quê? Por uma partida da fase classificatória? Para mim, é uma partida motivadora, pois são as quartas de final de uma nova competição. Para mim, isso basta. Esta partida pode ser motivadora, mas não uma vingança para mim”, revelou Luis Enrique.

Desde a partida em questão, o PSG só perdeu cinco jogos e terminou a temporada recheado de títulos. Venceu a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua História, além de erguer a Ligue 1, a Copa da França e o Troféu de Campeões.

“Não é muito fácil dizer que tenha sido o ponto de virada, mas acho que ao longo da temporada vimos a melhora do time. Se eu pensar no início da temporada, essa falta de eficiência, especialmente na Liga dos Campeões, acho que conseguimos apreciar essa melhora. Nesse sentido, não sei onde foi o ponto de virada, mas estou muito feliz de ver o desempenho do time ao longo da temporada”, afirmou.

Técnico do PSG faz mistério sobre Dembelé

Luis Enrique, então, optou pelo mistério. Buscando não conceder informação privilegiada ao adversário, ele se recusou a revelar se Dembelé começará jogando. O atacante voltou de lesão, entrando na reta final do jogo de oitavas contra o Inter Miami (EUA).

“Dembelé teve uma semana cheia de treinos com o elenco. Eu recebo várias informações sobre as sessões de treinamento e estou muito feliz com Dembelé de volta. Vamos ver. Não é o momento de dar a informação ao Bayern se ele vai jogar, ou não”, escondeu.

