Com dois de Dellatorre, Coritiba vence o Volta Redonda e assume a liderança da Série B

Time paranaense venceu com autoridade equipe do interior do Rio de Janeiro

O Coritiba conquistou uma vitória importante na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (04). A equipe venceu o Volta Redonda por 2 a 0, dentro do estádio Couto Pereira. O grande nome da partida foi o atacante Dellatorre, autor dos dois gols. Com o resultado, o Coxa assumiu a liderança provisória do campeonato.

A vitória do time da casa foi construída inteiramente pelo seu camisa 49. O centroavante Dellatorre marcou os dois gols que definiram o confronto. Suas finalizações certeiras deram a tranquilidade que a equipe precisava na partida. A grande atuação do atacante, portanto, foi fundamental para o triunfo.

No segundo tempo, o Volta Redonda buscou uma reação no jogo. A equipe visitante criou algumas chances claras para diminuir o placar. No entanto, as tentativas pararam em uma grande noite do goleiro Pedro Morisco. O goleiro do Coritiba fez defesas importantes para garantir o resultado.

O lado negativo da partida ficou por conta do excesso de cartões. O jogo foi tenso e teve uma pequena confusão generalizada em campo. Além disso, três jogadores importantes do Coritiba receberam o terceiro amarelo. Lucas Ronier, Bruno Melo e Machado, assim, desfalcam o time na próxima rodada.

