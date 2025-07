Arsenal acerta com argentino para ser auxiliar técnico de Mikel Arteta - (crédito: Foto: Divulgação )

Gabriel Heinze, ex-jogador argentino que teve passagens marcantes por Manchester United e Real Madrid, será o novo auxiliar técnico de Mikel Arteta no Arsenal, de acordo com informações da ‘BBC’.

O ex-zagueiro, que também passou por clubes como Sporting e PSG, chega para substituir Carlos Cuesta, que deixou Arsenal para assumir o comando do Parma.

Heinze e Arteta têm uma amizade antiga e foram companheiros de equipe no PSG durante a temporada 2001/2002. Agora, eles se reencontram na comissão técnica dos Gunners.

Com 47 anos, Heinze já tem experiência como treinador principal. Ele esteve no comando de equipes como Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys e Atlanta United. O clube da MLS foi o único onde ele trabalhou desde o início da carreira de técnico.

Agora, ele retorna à Inglaterra, país onde, como jogador, conquistou a Premier League defendendo o Manchester United.

