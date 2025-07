Botafogo busca enxugar elenco e estuda novas saídas

Com 35 jogadores no elenco, o Botafogo tentará, nos próximos dias, enxugar o elenco. Após negociar o centroavante Jesus e o zagueiro Jair com o Nottingham Forest, o clube estuda novas saídas que incluem vendas e empréstimos de jogadores sem espaço até agora. A informação é da “Rádio Itatiaia”. A janela de transferências abre em 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro.

O centroavante Rwan e o atacante Elias são os próximos nomes desta barca. Com as chegadas de Montoro, Correia e Cabral, os dois ficaram para trás no elenco alvinegro.O Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, é forte candidato a levar Rwan. Já Elias, preterido no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, tem propostas de Sport e Mirassol para o segundo semestre de 2025.

Muito presente no início do trabalho do técnico Renato Paiva, o volante De Paula é outro que pode arrumar as malas. Afinal, ele não correspondeu às expectativas, perdeu lugar no plantel e nem sequer viajou para a Copa do Mundo de Clubes. O empréstimo pode ser uma solução. Em 2024, ele esteve no rebaixado Criciúma.

O elenco do Botafogo se reapresenta nesta segunda-feira (7), no Espaço Lonier, após a eliminação para o Palmeiras, nas oitavas de final do Mundial. No sábado (12), o Glorioso volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Vasco, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O clube, no momento, busca também um treinador. Na última segunda-feira (30), mais presente no cotidiano do Mais Tradicional, o acionista majoritário John Textor da SAF alvinegra, John Textor, demitiu Renato Paiva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.