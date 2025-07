CBF confirma Maracanã como palco de Brasil x Chile pelas Eliminatórias

Estádio é o mais importante do país e um dos mais conhecidos do mundo - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o palco de um jogo importante. A partida entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 acontecerá no estádio do Maracanã. Além disso, o confronto já tem data e hora marcadas para o dia 4 de setembro. O jogo, portanto, começa às 21h45, no Rio de Janeiro.

Este confronto, aliás, será o penúltimo da Seleção Brasileira na competição classificatória. Depois desta partida em casa, a equipe terá apenas mais um compromisso. Consequentemente, o jogo contra o Chile marca a despedida da torcida brasileira da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O Brasil, inclusive, já está com sua vaga garantida para o Mundial.

Dessa forma, a longa jornada do Brasil nas Eliminatórias se aproxima do fim. Após o jogo contra o Chile no Rio de Janeiro, a Seleção viaja para encerrar sua participação no torneio. O último adversário, enfim, será a seleção da Bolívia, fora de casa, no dia 9.

Atualmente, a Seleção Brasileira ocupa uma boa posição na tabela. Apesar de já estar classificada, a equipe figura em terceiro lugar na classificação. O time, até o momento, soma 25 pontos na competição sul-americana. Por fim, busca encerrar a campanha com mais duas vitórias para ganhar moral com a torcida.

