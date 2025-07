Caixinha vê com bons olhos a chance de treinar o Botafogo

O Botafogo está prestes a completar uma semana sem treinador desde que demitiu Renato Paiva. Há nomes especulados no Glorioso. Um deles é Pedro Caixinha, técnico que vê com bons olhos a chance de trabalhar no Mais Tradicional, de acordo com o site “ge”. Acionista majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor, porém, não fez contatos com o treinador português. Pelo menos, até agora. O magnata centraliza a busca por um novo profissional para o cargo.

O treinador português topa trabalhar no Botafogo desde que a SAF do clube o apresente unm projeto esportivo sólido, além da oportunidade de brigar por títulos. Caixinha tem o perfil que agrada o próprio Textor, apesar de ainda não haver contato: um técnico que priorize o ataque e se aproxime do “Botafogo Way”, estilo de jogo idealizado pelo big boss norte-americano.

Caixinha está livre no mercado desde abril, quando foi demitido do Santos. Em maio, houve, inclusive, uma sondagem do Botafogo, segundo a publicação. O clube, porém, optou por manter Paiva. Antes, no Brasil, ele levou o Bragantino à fase eliminatória da Libertadores, caindo, justamente, para o Glorioso.

O elenco do Botafogo se reapresenta nesta segunda-feira (7), no Espaço Lonier, sem Renato Paiva, cuja demissão foi motivada pela postura excessivamente defensiva do time alvinegro na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, pelas oitavas de final do Super Mundial de Clubes da Fifa, no último sábado (28), na Filadélfia.

