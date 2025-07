Simone Inzaghi é sincero sobre eliminação para o Fluminense: ‘Perder um jogo assim dói’

O técnico Simone Inzaghi lamentou a derrota do Al-Hilal para o Fluminense. O time saudita perdeu por 2 a 1 e deu adeus ao Mundial de Clubes. Em coletiva, o italiano exaltou o esforço de seus jogadores. No entanto, ele admitiu o peso do resultado:

“Os garotos ficaram decepcionados, mas isso faz parte do futebol. O veredito do futebol foi que perdemos, temos que aceitar, mas perder um jogo assim dói.”

Para Inzaghi, sua equipe teve uma grande atuação na segunda etapa. Ele acredita que o time foi superior e merecia um resultado diferente. O técnico foi claro sobre o desempenho ofensivo do time no período.

“No segundo tempo, nós, claramente, merecemos marcar o gol”, afirmou o comandante.

Apesar da frustração, o treinador reconheceu a qualidade do adversário. Ele avaliou que “dois bons times se enfrentaram, o Fluminense é uma equipe muito bem organizada, que está fazendo um ótimo torneio e hoje venceram o Al-Hilal”.

Inzaghi também admitiu que a recente morte do jogador Diogo Jota abalou emocionalmente seus atletas portugueses. Por fim, se mostrou orgulhoso da campanha e revelou o que disse ao grupo após a partida:

“Parabenizei os meninos; eles deram tudo de si. Isso não diminui em nada o desempenho dos meus meninos no torneio; superamos todas as expectativas e fizemos isso com a cabeça, o coração e as pernas.”

