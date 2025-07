Estêvão lamenta despedida com eliminação no Mundial: ‘Coração quebrado’

Estêvão fez o gol do Palmeiras contra o Chelsea, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Fifa)

Estêvão escreveu o último capítulo da sua história no Palmeiras. O atacante, de 18 anos, disputou o seu último jogo com a camisa alviverde na derrota para o Chelsea, da Inglaterra, por 2 a 1, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O camisa 41, aliás, chegou a marcar o gol palmeirense, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação.

“Coração quebrado porque a gente sabe o quanto trabalhamos para dar o máximo em campo. Tenho muito orgulho de fazer parte desse elenco. Agradeço ao Palmeiras e sou muito grato à torcida palmeirense. Estarão sempre no meu coração. Fui muito feliz aqui. Mas ao mesmo tempo, é um momento triste. Torcida, obrigado pelo apoio. Vocês foram fundamentais e nunca me esquecerei”, disse.

Após o apito final, Estêvão teve o primeiro contato com os seus futuro companheiros de time. Afinal, o jogador já está vendido para o Chelsea desde junho do ano passado. Contudo, existia um acordo para ele se apresentar somente após o Mundial de Clubes. Mesmo assim, ele já deixou seu cartão-de-visitas e foi cumprimentado pelos jogadores do time inglês.

“Depois do jogo os jogadores do Chelsea me cumprimentaram. Eles falaram que estavam me esperando lá em Londres”, contou.

Estêvão ri e se esquiva de pergunta ‘complexa’

Em sua última coletiva pós-jogo pelo Palmeiras, Estêvão tentou evitar responder perguntas consideradas “complexas”. O jogador, aliás, não escondeu o descontentamento com os julgamentos após uma entrevista em que abriu o coração. Questionado sobre o que faltou para o Alviverde superar o Chelsea, ele devolveu a pergunta ao repórter.

“O que você acha que faltou?”, questionou Estêvão, que riu após o repórter responder. Em seguida, o camisa 41 desabafou, ressaltou que deu o seu máximo em campo e lamentou a eliminação.

“Não vou abrir o coração porque da última vez me julgaram. Uma coisa que meu pai e o Abel (Ferreira) sempre falam é para deixar o máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. Corri até onde podia e ajudei com um gol. Mas tem coisas que não vamos conseguir vencer todos os dias. Agora é bola para frente e torcer pelo Palmeiras”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.