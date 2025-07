Abel vê superioridade do Chelsea e lamenta derrota: ‘?? difícil’

Abel lamentou a eliminação do Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras amargou mais uma derrota dolorosa em Mundiais de Clubes. O Alviverde saiu atrás no placar, buscou o empate e lutou até o fim pela virada, mas acabou derrotado pelo Chelsea, da Inglaterra, por 2 a 1, nesta sexta-feira (4), na Filadélfia, pelas quartas de final. Contudo, o técnico Abel Ferreira reconheceu a superioridade dos ingleses e lamentou a eliminação.

“É difícil, mas temos que aceitar. Nosso adversário foi melhor do que nós. Acho que depois da primeira parte, fizemos alguns ajustes no nosso time, mas infelizmente no segundo tempo não conseguimos fazer o segundo gol. Dois sentimentos: orgulho e tristeza, pela maneira como a gente perdeu, como sofreu o segundo gol, mas isso é o futebol. Tem que aceitar e seguir em frente”, disse.

O Chelsea começou melhor, aproveitou a desorganização da desfalcada defesa palmeirense e saiu na frente do placar com Cole Palmer. Contudo, o Palmeiras reagiu na etapa final e empatou no início, com Estêvão. O Alviverde cresceu, criou mais oportunidades, mas não conseguiu marcar o segundo. No fim, um desvio de Giay no cruzamento de Malo Gusto tirou a bola da direção de Weverton.

Elogios para Renato Gaúcho e torcida pelo Fluminense no Mundial

Com a eliminação do Palmeiras, o futebol brasileiro tem apenas um representante vivo no Mundial de Clubes. Afinal, o Fluminense venceu o Al Hilal, da Arábia Saudita, e garantiu vaga na semifinal. O técnico Abel Ferreira elogiou o trabalho de Renato Gaúcho e declarou que está na torcida pelo time carioca.

“Mentiria se eu dissesse que não vou torcer pelo Fluminense. No Brasil há treinadores bons, e o Renato (Gaúcho) é um deles. Vocês que não valorizam. Fico feliz pelo Fluminense representar o futebol brasileiro. Mostrou suas capacidades e sua flexibilidade tática. Parabéns para ele. Espero que ele faça o que pensa, juntamente com os jogadores”, declarou.

