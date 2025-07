Marcos Antônio tem gatilho ‘simbólico’ para ser adquirido pelo São Paulo

O São Paulo acertou a permanência do volante Marcos Antônio nos últimos dias. O jogador segue emprestado ao Tricolor até o meio de 2026, mas com uma cláusula de obrigatoriedade de compra em caso de objetivos cumpridos. Contudo, como o Soberano tem a intenção de manter o atleta no ano que vem, estas metas são consideradas ”simbólicas”.

Afinal, a meta estabelecida é se o volante entrar em campo cinco vezes em 2026, o clube será obrigado a adquirir o jogador. O São Paulo não buscou complicar as negociações. O objetivo, na verdade, era adiar o impacto financeiro da negociação e não ter que gastar nenhuma quantia neste ano.

O valor da compra está fixado em 4,2 milhões de euros (R$ 26,7 milhões), parcelado em três vezes anuais. O gatilho, dentro do clube, está sendo considerado como simbólico e só não estaria sendo ativado em caso de algum imprevisto, como uma grave lesão.

A permanência de Marcos Antônio já estava sendo desejada dentro do clube, mas aumentou após a chegada de Crespo. O treinador pediu à diretoria pela continuidade do volante, que será peça crucial no esquema tático do argentino.

Marcos Antônio começou a ter oportunidades no São Paulo após a lesão de Pablo Maia. Como titular, ganhou espaço no time de Zubeldía e foi um dos principais destaques do primeiro semestre. Entretanto, a sequência acabou sendo interrompida por conta de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, detectada há um mês. Agora, o volante tenta reconquistar seu espaço e mostrar seu valor para o novo treinador.

