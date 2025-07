United prestes a formalizar proposta por John, do Botafogo

O Manchester United está prestes a formalizar uma proposta para o goleiro John e deve fazê-la nos próximos dias. Os ingleses monitoraram o jogador do Botafogo durante o Super Mundial de Clubes da Fifa, com um representante nos Estados Unidos. O interesse dos Diabos Vermelhos aumentou após o desempenho do camisa 12 na competição internacional.

Segundo o site “Goal”, o estafe de John confirmou a consulta do United e, agora, aguarda a oferta para avaliá-la.

Onana, goleiro do time da Premier League, deve sair de Old Trafford. Assim, o clube britânico busca um substituto. John é o número 1 do radar. Ele está à frente de Dibu, do Aston Villa (ING), e Chavalier, do Lille (FRA).

John tem multa rescisória de 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões). Esta cifra foi acordada entre o Botafogo e o goleiro, quando, no início de 2025, ele decidiu permanecer no Mais Tradicional e recusar ofertas da Europa.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, em 2024, pelo Botafogo, John tem contrato com o clube alvinegro até o fim de 2027.

