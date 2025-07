Botafogo-SP x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos diferentes na competição.

Dessa forma, a Pantera é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, na 16ª posição com 16 pontos. Por outro lado, o Tigre está na terceira colocação com 26 pontos.

Onde assistir

A partida entre Botafogo-SP e Novorizontino terá a transmissão nos canais ESPN (TV fechada) e na plataforma de streaming Disney+.

Como chega o Botafogo-SP

O Botafogo-SP vive um momento de recuperação nesta fase da competição. Afinal, nas últimas duas rodadas, venceu por 1 a 0 a Chapecoense e o Cuiabá, respectivamente, o que ajudou a equipe a sair da zona de rebaixamento. Dessa forma, a Pantera busca mais uma vitória para se afastar ainda mais do Z-4.

O técnico Alan Aal deve manter a base que venceu o Cuiabá por 1 a 0. Um dos confirmados é o atacante equatoriano Ronnie Castillo. Autor do gol da vitória sobre os cuiabanos, ele destacou que agora o time precisa mostrar serviço em casa.

“Agora temos dois jogos importantíssimos em casa. Primeiramente, o nosso foco é a partida contra o Novorizontino. Se vencermos, podemos mudar nossa situação no campeonato. Vamos encarar como uma final”, disse ao site oficial do Botafogo.

Como chega o Novorizontino

Por outro lado, o Novorizontino, apesar de não ter vencido nas duas últimas rodadas, com uma derrota para o Operário e empate com o Amazonas, briga diretamente na parte de cima da tabela, ou seja, pelo acesso para a Série A. Assim, o Tigre busca voltar a vencer no campeonato para continuar dentro do G-4 e se aproximar da ponta da tabela.

Para o técnico Umberto Louzer, a ideia é manter a base das últimas partidas, inclusive com Formiga permanecendo no time titular. Segundo ele, a equipe se preparou muito bem durante a semana, e a expectativa é por uma vitória convincente, que mantenha o time entre os primeiros colocados.

“Pra isso, a gente precisa ter o mesmo comportamento que teve durante a semana. As movimentações que trabalhamos nos treinos precisam ser levadas para o jogo, e assim vamos nos aproximar do nosso objetivo”, disse o técnico ao site oficial do Novorizontino.

BOTAFOGO-SP X NOVORIZONTINO

15ª rodada da Série B do Brasileiro

Data e horário: domingo, 6/7/2025, às 18h30 (de Brasília).

Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: Victor; Jeferson, Ericson, Carlão e Risso; Bispo e Abdulai; Jonathan Cafu, Maciel, Robinho e Castillo. Técnico: Allan Aal.

NOVORIZONTINO: Airton; Formiga, César Patrick e Fabio Matheus; Marlon, Irmer e Matheus Frizzo; Bruno José, Leonardo Natel e Pablo Dyego. Técnico: Umberto Louzer.

Arbitragem: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Leandra Aires Cossette (SP)

