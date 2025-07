Abel Ferreira declara torcida para Fluminense no Mundial e elogia Renato

Com o Palmeiras eliminado no Mundial, o técnico Abel Ferreira revelou que vai seguir torcendo para um time brasileiro, no caso, o Fluminense. Aliás, ele aproveitou para elogiar o treinador Renato Gaúcho, que comanda o Tricolor.

“Muito sinceramente, eu mentiria se dissesse que não estou torcendo pelo Fluminense. As pessoas me perguntam sempre por que estou no Brasil. Porque gosto de estar onde estou, porque sei que é possível fazer melhor, porque sei que no Brasil há treinadores bons, e o Renato é um deles”, disse.

Além disso, ele ressaltou que o futebol brasileiro é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Abel lembrou que os brasileiros acreditavam que apenas Palmeiras e Flamengo poderiam lutar por títulos, mas que o nível no Brasil deixa claro que as equipes pode bater de frente com qualquer rival.

“Para vocês verem o quão competitivo é o futebol brasileiro, vocês dizem: “mas este ano só Palmeiras e Flamengo vão lutar”. E agora? O Fluminense não presta? Ou vão dizer que o Fluminense é o melhor do mundo? O futebol brasileiro tem um dos campeonatos mais competitivos do mundo. É onde o líder mais perde pontos, e é por isso que as equipes podem encarar qualquer uma”, afirmou.

Abel Ferreira dá alfinetada

Ainda segundo o técnico, a imprensa brasileira temparte de responsabilidade por não valorizar os técnicos brazucas. E que quando um treinador tem uma sequência de derrota, é certo a ´ressão e a demissão.

“Vocês (jornalistas) que não valorizam o que tem. Renato vai perder como eu perco, mas quando Renato perder 3 ou 4 jogos, vocês o mandam embora”, criticou.

