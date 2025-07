Botafogo oficializa saída de Igor Jesus e se despede do centroavante

O Botafogo oficializou, neste sábado (5), a saída do centroavante Igor Jesus. O Mais Tradicional também divulgou uma arte para se despedir do camisa 99, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O jogador reforçará o Nottingham Forest, que também está muito próximo de contratar outro nome do elenco alvinegro: o zagueiro Jair.

“Um dos maiores atacantes da nossa história, campeão da Libertadores e do Brasileirão, marcou época com a gloriosa camisa. Depois de um 2024 inesquecível, brilhou novamente em 2025, honrando o Preto e Branco na Copa do Mundo de Clubes e balançando as redes em uma vitória histórica do Glorioso. Agora, parte para novos voos na Premier League. Vai com tudo, meu 99”, escreveu o Alvinegro.

Jesus chegou ao Botafogo na metade de 2024, a custo zero. Agora, deixa o Botafogo como artilheiro desta temporada, com nove gols. Ao todo, ele disputou 59 jogos pelo Glorioso. Marcou 17 gols e brindou os companheiros com seis assistências.

O centroavante fechou com o Forest por R$ 74,5 milhões, com vínculo de cinco anos com o clube da Primeira Divisão do futebol da Terra da Rainha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.