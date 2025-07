Cristiano Ronaldo não comparece em funeral de Diogo Jota e recebe críticas

A ausência de Cristiano Ronaldo no velório e funeral de Diogo Jota e André Silva, jogadores que morreram em um grave acidente na madrugada da última quinta-feira (3), na Espanha, foi alvo de críticas da imprensa portuguesa.

Por ser capitão da Seleção de Portugal, CR7 era esperado para prestar essa última homenagem ao companheiro Diogo Jota. Aliás, ele foi um dos primeiros a postar uma mensagem sobre a perda do jogador. No entanto, o português não compareceu nem no velório na sexta-feira (4), nem no funeral neste sábado (5).

Vale ressaltar, inclusive, que atletas da seleção portuguesa, Rúben Neves e João Cancelo, que estavam no Mundial de Clubes, viajaram às pressas para Portugal logo após a eliminação do Al Hilal na competição, nos Estados Unidos.

Outros jogadores marcaram presença

Diversos jogadores do Liverpool e da seleção portuguesa compareceram no local. Além do capitão Van Dijk e Robertson, estão entre eles, Alexis Mac Allister, Chiesa, Curtis Jones, Endo, James Milner, Kelleher, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, além dos técnicos Arne Slot e Roberto Martínez estiveram presentes.

Acidente de Diogo Jota

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, sofreram um grave acidente de carro na província de Zamora, na Espanha, na madrugada desta quinta-feira (3). Ambos viajavam em uma Lamborghini, próximo ao quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo perdeu a direção, colidiu na proteção da pista e pegou fogo. Os dois morreram na hora.

Dessa forma, a Guarda Civil espanhola informou que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem e pode ter provocado a perda de controle da direção. Partes do carro foram encontradas espalhadas pela via. Testemunhas acionaram o serviço de emergência. Porém, as chamas já haviam consumido o veículo antes da chegada das equipes de resgate.

Segundo informações da imprensa local, os dois seguiam viagem para a Inglaterra, onde Diogo iniciaria a pré-temporada com o Liverpool. Aos 28 anos, o atacante vivia um dos momentos mais importantes da carreira e da vida pessoal. Afinal, ele se casou recentemente com Rute Cardoso, com quem tem três filhos. A cerimônia religiosa aconteceu no dia 22 de junho e, na véspera do acidente, ele publicou um vídeo com imagens da celebração.

“Um dia que nunca vamos esquecer”, escreveu o jogador na postagem.

O irmão, André Silva, de 26 anos, também atuava como jogador profissional no Penafiel, de Portugal.

