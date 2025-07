Cruzeiro x Banfield pela Vitória Cup: onde assistir e prováveis escalações

Cruzeiro e Banfield se enfrentam neste domingo (6), no Kleber Andrade, no Espírito Santo, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do torneio amistoso Vitória Cup. A Raposa perdeu o primeiro jogo, enquanto a equipe argentina conquistou uma vitória.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Banfield, portanto, terá transmissão da TV Brasil a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro perdeu no primeiro jogo da competição para o Defensa y Justicia por 1 a 0. Dessa forma, a Raposa busca uma vitória no torneio amistoso. Assim, visando a preparação para o retorno no Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim prepara uma estratégia diferente do primeiro confronto e deve colocar em campo o time titular, ou seja, o esboço da equipe que seguirá no 11 inicial na sequência da temporada.

Como chega o Banfield

Por outro lado, o Banfield venceu a esportiva Desportiva Ferroviária na estreia por 1 a 0. Para o jogo om o Cruzeiro, o técnico Pedro Troglio não confirmou a escalação, mas é provável que opte por repetir a base. Assim, a maior dúvida está no banco de reservas. Isso porque Santiago López, que normalmente é titular e começou no banco contra os capixabas, deve iniciar como titular desta vez. Assim, Auzmendi e Arturia disputam uma vaga no time. Adoryan que fez o gol da vitória na estreia, deve seguir no banco.

CRUZEIRO X BANFIELD

2ª rodada do Vitória Cup

Data e horário: domingo, 6/7/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Kleber Andrade, Cariacica (ES)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Lucas Silva (Eduardo); Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge e Bolassie (Wanderson). Técnico: Leonardo Jardim

BANFIELD: Sanguinetti; Di Luciano, Sérgio Vittor, Santiago e Abraham; Gabriel Veja, Martin Rio, Auzmendi (Arturia) e Santiago López; Piñero e Obando. Técnico: Pedro Toglio.

Arbitragem: Sem confirmação.

Assistentes: Sem confirmação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.