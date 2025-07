Flamengo negocia com atacante irlandês que tem média de 1 gol a cada 14 partidas

Um novo atacante pode chegar no Flamengo nos próximos dias. A contratação pouco conhecido Mikey Johnston, do West Bromwich, da Segundona da Inglaterra, está encaminhada pelo Rubro-Negro, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Dessa forma, o clube carioca vai desembolsar em torno de 5 milhões de libras (cerca de R$ 37 milhões), e envolve também bonificações por metas alcançadas pelo atleta. Aliás, o contrato entre as partes vai ser de quatro temporadas.

Um gol a cada 14 jogos

Na última temporada, Mikey Johnston teve números modestos. Em 41 partidas, marcou três gols (um gola cada 14 partidas!) e contribuiu com cinco assistências pelo West Bromwich, na segunda divisão inglesa. Johnston marcou bem menos do que os 19 gols de Pirone, artilheiro da competição, e também abaixo do número do seu companheiro de West Brom, Josh Maja, que marcou 12 vezes. O seu time ficou apenas no 9º lugar, passandolonge da zona de classificação à elite.

O atacante, que joga pelos flancos e não é um 9 típico, nasceu em Glasgow, na Escócia. Mas joga pela seleção da Irlanda. Começou sua carreira no Celtic. Ele também tem passagens pelo Vitória de Guimarães, em Portugal. Ao todo, ele atuou em 181 partidas e balançou as redes 26 vezes. Pela modesta seleção da Irlanda, em 15 jogos fez dois gols.

Flamengo em busca de atacante

Em busca de reforços para o elenco, um atacante é das prioridades do Flamengo. Segundo a “Espn”, chegou a demonstrar interesse em outros atacantes como Noah Okafor, que pertence ao Milan, e João Felix, do Chelsea. No entanto, os acordos não avançaram.

Aliás, ainda conforme o site, o Rubro-Negro busca de três a quatro reforços, com prioridade no meio de campo, setor que o clube carioca recentemente perdeu dois jogadores: Gerson, que foi para o Zenit, da Rússia, e Pulgar, que sofreu uma lesão no Mundial de Clubes. Ele passou por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito no Chile. Dessa forma, deve ser desfalque no time de Filipe Luís pelos próximos meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.