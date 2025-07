Atlético, em seu CT, vence jogo-treino contra o Betim

O Atlético-MG realizou um jogo-treino na manhã deste sábado, 5/7,na Cidade do Galo, contra o Betim. A atividade terminou com vitória por 3 a 0 para o Galo. Os gols foram de Gustavo Scarpa (2) e Hulk. A partida fez parte da preparação durante a intertemporada, aproveitando a paralisação do Campeonato Brasileiro devido à disputa do Mundial de Clubes da FIFA.

O técnico Cuca deurodagem ao elenco. Aginal, começou com uma equipe reserva no primeiro tempo. Mas mudou toda a formação na etapa final, colocando a sua cavalaria.

Seis jogadores do elenco não participaram. Dois receberam um descano e ficaram apenas na sala de musculação: o goleiro Everson e o atacante Rony. Mas Guilherme Arana e Cuello, em recuperação de lesões (ambos na coxa direita), nem foram relacionados. Enfim, outros dois reservas os atacantes Cadu e Caio Maia que se recuperam de leões no joelho direito, fecharam a lista dos ausentes.

A formação no primeiro tempo: Robert; Saravia, Igor Rabello, Vitor Hugo e Rômulo (Isaac); Ivan Román, Patrick, Igor Gomes e Bernard; Júnior Santos e João Marcelo.

O time do segundo tempo: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Caio; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk.

Próximo jogo do Atlético

O primeiro jogo oficial do Galo após a parada para o Mundial será no dia 13, fora de casa, contra o Bahia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético é atualmente o 7º colocado, com 20 pontos.

