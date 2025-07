Luis Enrique comenta expulsões após vitória do PSG: ‘Sensação estranha’

Luis Enrique celebra vaga do PSG à semifinal do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: divulgação/fifa)

O técnico Luis Enrique comentou a grande vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique, neste sábado (5/7), em Atlanta. Na saída do gramado ao apito final, o comandante espanhol falou sobre a dificuldade do duelo e também das expulsões duplas, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Afinal, Pacho e Lucas Hernández levaram vermelho direto, deixando o PSG com dois a menos na reta final da partida. Ainda assim, os parisienses foram guerreiros e conseguiram anotar o segundo gol, com Dembelé, sacramentando a classificação às semifinais.

“Já como nós prevíamos, uma partida contra um grande adversário que impôs várias complicações para a gente, mas nós também estamos muito contentes com o resultado”, revelou o técnico à reportagem da DAZN.

Depois, respondeu sobre as expulsões do time. Luis Enrique, então, afirmou sentir uma “sensação estranha”. No fim, porém, foi o próprio PSG quem celebrou a vaga.

“Ah, eu não tenho nada que dizer em relação a isso, mas é uma sensação estranha. Especialmente a do Pacho. Mas nós conseguimos aguentar mesmo com nove jogadores e foi o suficiente”, resumiu.

Com a vitória por 2 a 0, o PSG se garante na semifinal e aguarda de camarote pela definição de quem enfrentará por lá. Tal resposta sairá ainda neste sábado, às 17h (de Brasília), quando Real Madrid (ESP) e Borussia Dortmund (ALE) duelam no último confronto das quartas de final. O vencedor encara o Paris na próxima quarta (9/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 16h.

