Técnico do Bayern, Kompany lamenta grave lesão de Musiala: ‘Nada bom’

Kompany na beira do campo durante derrota do Bayern para o PSG - (crédito: Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

A derrota em campo por 2 a 0 para o PSG, neste sábado (5/7), não foi o único revés do Bayern de Munique no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Isso porque o meia-atacante Jamal Musiala sofreu uma grave lesão na beira do intervalo ao se chocar com o goleiro Donnarumma, do Paris.

O técnico dos Bávaros, Vincent Kompany, lamentou a contusão em coletiva de imprensa após o apito final. Ele revelou não saber de detalhes, mas adiantou que a situação do craque de 22 anos não é “nada boa”.

Lesão de Musiala

“A situação do Jamal (Musiala) já era, claro, um pouco emocional. Todos nós vimos, e obviamente não parecia boa. Mas esperamos que tudo corra bem agora para que ele tenha a melhor recuperação possível”, iniciou.

Kompany, então, continuou a falar sobre Musiala. Ele afirmou ser uma “pena” para o camisa 42, mas que não dá para se ter controle sobre todos os aspectos que ocorrem dentro de campo.

“Não sou de ficar remoendo isso. É um fato, aconteceu. Mas nossa luta é sempre para garantir que isso não aconteça. E para isso precisamos de calma, de objetividade, para ver como podemos lidar. Mas devo dizer, é claro, que não podemos fazer muito sobre a lesão do Jamal hoje. E você também precisa ter um pouco de sorte nesses momentos. Não dá para sempre ter tudo sob controle. E um momento como esse aconteceu, três ou um minuto antes do intervalo… Eu já vivenciei isso na minha carreira, eu já vi isso. Mas às vezes tudo tem que estar certo e isso foi, claro, uma pena para nós. Então, uma pena para o Jamal, isso não foi nada bom”, lamentou.

E a atuação do Bayern?

Dessa forma, Kompany passou a responder sobre o jogo em si. Ele aprovou a atuação do Bayern, lembrando, inclusive, dos cartões vermelhos mostrados a Pacho e Lucas Hernández, do PSG.

“A motivação sempre aumenta. Não é como se fôssemos ao vestiário e disséssemos que os meninos não jogaram hoje, não podemos dizer isso. Não nos recompensamos porque aquela foi exatamente a atuação que precisávamos contra o PSG. E, então, é futebol. E, claro, há aqueles momentos finais em que jogamos a partida exatamente como deveria ter sido. Eles cometem erros e recebem cartão vermelho porque a intensidade do jogo é muito alta”, revelou Kompany.

O belga, por fim, afirmou que já sabia que se trataria de um jogo de “detalhes”. Seu único lamento, afinal, foi não aproveitar os jogadores a mais para criar mais chances na reta final da partida.

“Talvez a única coisa que seja uma pena é não termos aproveitado os acréscimos para criar mais duas ou três chances. Porque hoje estava tudo decidido. Mas futebol é assim. Eu sabia antes do jogo que seria um jogo de detalhes. Isso estava 100% claro para mim antes. E foi exatamente assim que aconteceu. E poderia ter sido jogo de apenas uma ou duas chances para nós, como poderia ter sido uma ou apenas duas para eles. Foi um jogo de intensidade muito grande”, finalizou.

