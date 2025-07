Estêvão se despede do Palmeiras e dos torcedores: ‘Foi um privlégio’

Estêvão utilizou as redes sociais para se despedir do Palmeiras e da torcida - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O atacante Estêvão utilizou suas redes sociais para se despedir do Palmeiras e dos torcedores neste sábado (05/7). Afinal, o jogador fez seu último jogo com a camisa Alviverde nesta última sexta (04/7), na derrota para o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O destino do atleta será justamente o clube inglês.

“Obrigado Palmeiras. Sou eternamente grato ao Palmeiras por tudo que me proporcionou ao longo desse tempo, atletas e comissão da base ao profissional, torcedores, todos vocês foram fundamentais para eu chegar até onde eu cheguei, foi um grande prazer e privilégio vestir a camisa Palmeiras que vai ficar marcada pro resto da minha história, mais um vez muito obrigado”, escreveu o jogador.

Quis o destino que o adeus de Estêvão ao Palmeiras acontecesse justamente contra seu futuro clube. Após a partida, o jogador revelou estar com o ”coração quebrado” por se despedir desta forma.

“Coração quebrado porque a gente sabe o quanto trabalhamos para dar o máximo em campo. Tenho muito orgulho de fazer parte desse elenco. Agradeço ao Palmeiras e sou muito grato à torcida palmeirense. Estarão sempre no meu coração. Fui muito feliz aqui. Mas ao mesmo tempo, é um momento triste. Torcida, obrigado pelo apoio. Vocês foram fundamentais e nunca me esquecerei”, disse o atacante.

O destino de Estêvão

Estêvão foi vendido ao Chelsea no meio de 2024 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na cotação da época). Contudo, existia um acordo para ele se apresentar somente após o Mundial de Clubes. Ele disputou 83 jogos pelo profissional do clube e marcou 27 gols.

