Paulinho não joga mais pelo Palmeiras em 2025

O atacante Paulinho não joga mais pelo Palmeiras nesta temporada. O jogador utilizou suas redes sociais logo após a derrota do Verdão para o Chelsea, na última sexta (04/7), pelo Mundial de Clubes, para avisar que fará uma nova cirurgia na canela direita e não conseguirá mais atuar em 2025.

“Hora de me cuidar. Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada. Não foi uma decisão fácil. Fui no meu limite!”, escreveu Paulinho.

“Quem me conhece sabe o quanto amo estar em campo, competindo, superando limites e dando meu máximo. Mas meu corpo pediu atenção, e agora preciso me cuidar da forma certa. Vou focar 100% na recuperação, com a cabeça no lugar e fé de que vou voltar mais forte. O caminho vai ser longo, mas necessário”, completou.

No ano passado, a cirurgia realizada pelo departamento médico do Atlético tinha prazo de cicatrização entre três e quatro meses. Este é o período que o Palmeiras prevê que ele seja liberado para os treinamentos. O clube ainda não divulgou a data para o novo procedimento.

Contudo, o atacante ainda passará por fortalecimento muscular, retorno às atividades com o grupo, além da recuperação do ritmo de jogo. Assim, o prazo para voltar aos gramados deve aumentar ainda mais. Assim, a tendência é que o jogador esteja apto e 100% apenas no ano que vem.

