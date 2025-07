São Paulo provoca Palmeiras: ‘Para quem quiser conhecer uma taça de Mundial’

O São Paulo aproveitou a derrota do Palmeiras para o Chelsea, nesta sexta-feira (04/7), para provocar o rival. Na manhã deste sábado (05/7), poucas horas após a queda alviverde para os ingleses, o Tricolor fez uma postagem provocando e convidando visitantes a conhecerem a taça do Mundial.

A brincadeira também serviu para promover o tour que o clube realiza no Morumbis, que leva os visitantes a conhecerem as dependências do Tricolor Paulista. Na legenda, o São Paulo brinca sobre ”quem nunca viu como é uma taça de Mundial”.

“Para quem não é são-paulino e ainda não sabe como é uma taça do Mundial: no MorumBIS temos TRÊS, e você pode ir conhecer para matar a curiosidade! Faça o MorumBIS Tour com a Passaporte FC, conheça o nosso Memorial e tenha um ótimo fim de semana! “, publicou o perfil do Instagram.

Contudo, as provocações começaram ainda mais cedo. Pela manhã, o São Paulo postou: ”Bom dia só para quem é Tricampeão Mundial.”

O São Paulo já conquistou o Mundial de Clubes em três oportunidades: 1992, 1993 e 2005. Por outro lado, o Palmeiras conquistou a Libertadores em 1999, 2020 e 2021, mas falhou na tentativa de conquistar um título mundial quando teve a oportunidade.

O rival alviverde tentou por anos o reconhecimento do título de 1951 da Taça Rio como Mundial junto à Fifa, mas não conseguiu.

