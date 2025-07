Richard Ríos despista sobre saída do Palmeiras: ‘Não chegou nada’

O Palmeiras encerrou sua campanha no Mundial de Clubes nesta sexta-feira (04/7), após perder para o Chelsea por 2 a 1, nas quartas de final da competição. Com isso, o Verdão se prepara para algumas despedidas como a de Estêvão, que vai defender justamente os Blues no restante do ano. Contudo, outros jogadores podem deixar o clube, como Richard Ríos.

O volante terminou a competição em alta e sendo um dos melhores do Verdão na competição. Mas ao ser questionado sobre uma possível saída, o colombiano despistou.

“O que eu sei é o que vocês sabem. Só especulações mesmo. Acho que até agora não chegou nada no clube e, se não chegou, não é notificado nada para mim. Não tenho como responder essa pergunta porque não tenho nada concreto”, falou Richard Ríos.

O Porto chegou a fazer contato para abrir negociação pelo camisa 8, mas o Palmeiras não quis tratar do tema antes da competição nos Estados Unidos. Além disso, o Atlético de Madrid, da Espanha, e a Inter de Milão, da Itália também foram citados como interessados no atleta. Mas nenhuma proposta formal chegou nas mãos do Verdão.

Richard Ríos tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 638 milhões), o que dá segurança para o Palmeiras nas negociações. Afinal, o Verdão não planeja abrir mão fácil do volante e espera abrir conversas com propostas à partir de 30 milhões de euros (R$ 191,7 milhões).

Palmeiras vê Richard Ríos como um grande ativo

Internamente, o clube avalia a necessidade de fazer vendas pontuais na janela de meio de ano. Embora o colombiano seja um grande ativo do clube neste momento, o Verdão entende que pode perder esportivamente com a saída do jogador. O volante tem contrato com o Verdão até o fim de 2028. Além disso, o clube tem 70% dos direitos econômicos do atleta.

