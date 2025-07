Companheiro de Bayern, Davies se desespera ao vivo com lesão de Musiala

A lesão de Jamal Musiala caiu como uma bomba para o Bayern de Munique. E seu companheiro de clube, Alphonso Davies, foi ao desespero com as imagens de sua contusão durante a derrota por 2 a 0 para o PSG, neste sábado (5/7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).

O lateral-esquerdo, que se recupera de grave lesão no joelho esquerdo (LCA) e só voltará em novembro às atividades, fazia uma live (transmissão ao vivo) em sua conta na “Twitch” quando se deparou com a gravidade da contusão de Musiala. Ele imediatamente retira seu fone de ouvido e se joga no chão de joelhos, levando as mãos à cabeça.

“Não, não, não, não, não! Meu Deus, não, por favor! Não!”, desesperou-se ao vivo.

A lesão ocorreu no último lance do primeiro tempo. Boey, do Bayern, desistiu da jogada após passe de Coman. Musiala, por sua vez, foi valente e acreditou no lance, correndo por trás do zagueiro Pacho, que buscou proteger com o corpo. Dessa forma, o camisa 42 alemão se chocou com Donnarumma, goleiro do PSG. O arqueiro de 1,96m deslizou para efetuar a defesa e encaixou de maneira acidental seu quadril na perna esquerda de Musiala.

Assim, o jovem de 22 anos teve o tornozelo esquerdo partido, com as imagens mostrando seu pé em posição anormal. Na mesma hora, o próprio goleiro Donnarumma levou as mãos à cabeça e foi às lágrimas. Os jogadores próximos imediatamente pediram atendimento, com o árbitro Anthony Taylor (ING) encerrando o primeiro tempo e pedindo a entrada da equipe médica. Musiala, então, saiu de maca do gramado. O Bayern ainda não confirmou a lesão do jogador.

