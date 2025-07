Neuer reclama de Donnarumma em lesão de Musiala

O goleiro Neuer, do Bayern, desaprovou as atitudes de seu companheiro de posição, Donnarumma, do PSG, em lance que originou a grave lesão de Jamal Musiala durante a derrota bávara por 2 a 0, neste sábado (5/7), em Atlanta (EUA). Em entrevista após o jogo, terminado em 2 a 0 para os parisienses, o experiente arqueiro revelou que reagiria de maneira diferente se passasse pela mesma situação.

Neuer, afinal, crê que Donnarumma “aceitou o risco” ao se jogar na bola durante a disputa entre Pacho e Musiala, no que era o último lance do primeiro tempo. Gigi caiu por cima da perna esquerda do camisa 42 alemão, que caiu com uma grave lesão no tornozelo e precisou sair de maca.

“Com o Jamal (Musiala), é uma situação em que você aceita o risco. Uma situação onde, eu acho, que você não precisa ir assim na bola. Mas tudo bem. Estamos com os dedos cruzados torcendo para que não seja tão difícil, mas certamente será difícil. Pular daquele jeito é definitivamente um risco. Você simplesmente aceita a possibilidade de machucar seu oponente. E, depois disso, nada acontece”, disse.

Neuer pede respeito

Neuer, então, revelou que foi até Donnarumma pedir que o goleiro adversário demonstrasse respeito ao lesionado jogador.

“Eu, então, fui até ele e disse: ‘Você não quer ir lá por um momento? Jamal está deitado lá, provavelmente a caminho de um hospital. Acho que é apropriado que vá até lá por respeito, o deseje tudo de bom e peça desculpas’. Aí, ele foi até o Jamal”, revelou.

Por fim, perguntado sobre a emoção de Donnarumma após o lance em questão, Neuer foi vago. Ele afirmou não saber se havia verdade na reação do arqueiro italiano.

“Eu não sei. Italianos são muito emocionais. Cada um acredita ou não se quiser. A justiça sempre faz parte. Eu teria reagido de uma forma diferente”, finalizou.

