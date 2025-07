Técnico do PSG deseja boa recuperação a Musiala

Após eliminar o Bayern com uma vitória por 2 a 0, neste sábado (5/7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), o técnico do PSG, Luis Enrique, demonstrou sensibilidade ao desejar melhoras para Musiala, craque dos bávaros. Pouco antes do intervalo, o jogador levou a pior em choque com Donnarumma, sofrendo grave lesão na perna esquerda.

Durante a entrevista coletiva após o prélio, Luis Enrique, então, iniciou sua primeira resposta com uma mensagem positiva ao jovem de 22 anos. Ele seguiu, falando da dificuldade da partida.

“Antes de mais nada, permitam-me desejar a Jamal Musiala uma boa recuperação da lesão. Foi uma partida difícil, um jogador caiu sobre ele. A partida foi muito intensa, como sabíamos que seria. Ambas as equipes jogaram o seu melhor. Estamos felizes; foi um pouco louco no final, mas com um ou dois jogadores a menos, é obviamente difícil. Ambas as equipes poderiam ter vencido. O Bayern também fez uma partida muito boa”, iniciou.

Resiliência e confiança no PSG

Luis Enrique, aliás, acredita que seu time demonstrou “resiliência” para vencer o Bayern.

“Durante a temporada, falamos muito sobre resiliência. Somos um time resiliente, e nossos torcedores também. Eles ajudam o time o tempo todo. Somos um time pronto para competir”, analisou.

O espanhol também respondeu sobre a confiança do time. Para o treinador, ela está em alta, mesmo com os altos e baixos na temporada do Paris.

“Claro. Tem a ver com a temporada que tivemos. Sofremos muito ao longo da temporada. Na Liga dos Campeões, pecamos em eficiência por um tempo. Mas sempre mostramos que somos um time de verdade. Podemos ganhar, perder, empatar, a atitude está lá. Estamos felizes em jogar futebol assim. Mesmo agora, estamos tentando melhorar a cada partida”, disse.

O PSG segue, dessa forma, vivo por uma temporada perfeita. Afinal, venceu todos os torneios que disputou até agora. Além de levantar a Liga dos Campeões pela primeira vez na história, o Paris também venceu a Ligue 1, a Copa da França e o Troféu de Campeões da França.

