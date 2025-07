Remo e Cuiabá empatam sem gols

Remo e Cuiabá empataram sem gols, neste sábado (5), no Mangueirão, em Belém do Pará, pela rodada 15 desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa teve mais posse de bola, finalizações, entre outras ações da partida. Mas não conseguiu converter esta superioridade em triunfo.

O resultado deixa o Leão na quarta colocação, com 24 pontos, podendo ser ultrapassado e sair do G4. Já o Dourado é o sexto lugar, com 22 pontos. Os dois times estão, portanto, na luta pelo acesso.

Na próxima rodada, o Remo terá a Chapecoense, fora de casa, na Arena Condá, no domingo (13), às 18h30. O Cuiabá, por sua vez, só volta a campo na terça-feira (15), quando encara o Amazonas, na Arena Pantanal, em seus domínios.

