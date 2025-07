Rúben Neves voa dos EUA a Portugal e comparece a funeral de Jota

O volante Rúben Neves, do Al-Hilal, voou dos Estados Unidos a Portugal para comparecer ao velório do atacante Diogo Jota, neste sábado (5), em Gondomar. O companheiro de seleção lusitana e o irmão André Silva foram vítimas fatais de um acidente automobilístico, na última quinta-feira (3), em Zamora, na Espanha.

Neves viajou à Europa após a derrota do Al-Hilal para o Fluminense por 2 a 1, pelas quartas de final do Super Mundial de Clubes da Fifa.O jogador, aliás, chorou bastante durante o minuto de silêncio, antes da partida contra os cariocas. No cortejo fúnebre deste fim de semana, ele chegou a segurar o caixão do atacante do Liverpool.

Outros jogadores também marcaram presença no velório, como João Féliz, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Chiesa, Jones, Endo, Milner e Kelleher. Cristiano Ronaldo, por sua vez, avisou à família que não compareceria, mas apontou as sua razões para não estar no sepultamento.

Jota na história do Liverpool

Jota assinou, em 2020, contrato com o Liverpool. O vínculo terminaria somente em 2027. Formado pelos Paços de Ferreira, antes de chegar a Anfield Road, ele tinha jogado por Atlético de Madrid, Porto e Wolverhampton. Os Reds também aposentaram a camisa 20 após a morte do atleta.

As 28 anos, Jota deixa uma esposa e três filhos. Ele ajudou o Liverpool a conquistar, enfim, a Premier League, na temporada passada. Pelos Reds, também ganhou duas Copas da Liga Inglesa (2021-2022 e 2023-2024) e uma Copa da Inglaterra (2021-2022). Já pela seleção portuguesa, ele tinha dois canecos da Liga das Nações (2018-2019 e 2024-2025).

