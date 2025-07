Lendas de Corinthians e Boca Juniors empatam em reedição da final de 2012

A tarde deste sábado (05/7) foi de pura nostalgia para a torcida do Corinthians. Afinal, os adeptos puderam ir na Mercado Livre Arena Pacaembu e rever um dos maiores times de sua história. O estádio recebeu o ”Reencontro de Gigantes”, partida que recebeu as lendas do Timão e do Boca Juniors, em uma reedição da Libertadores de 2012.

A partida também foi uma forma de celebrar os 13 anos da primeira Libertadores vencida pelo Corinthians. Foi no dia 4 de julho, quando Emerson Sheik marcou duas vezes e o Timão venceu o Boca Juniors por 2 a 0 e conquistou a América. Além do artilheiro daquela noite, o reencontro de gigantes também contou com nomes como Chicão, Leandro Castán, Paulinho, Danilo e Tite no banco de reservas.

Entretanto, diferente daquela partida em 2012, as lendas ficaram no empate em 1 a 1. Foram disputados dois tempos de 30 minutos e, apesar do caráter amistoso do duelo, brasileiros e argentinos não deixaram a competitividade de lado. Afinal, houve carrinhos, chegadas firmes e chances para os dois lados.

O Corinthians teve em campo: Julio Cesar, Alessandro, Leandro Castan, Chicão e Fábio Santos; Paulo André, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Emerson Sheik e Liedson

Já o Boca Juniors foi com: Abbondanzieri, Calvo, Matellán, Schiavi e Juan Imboden; Basualdo, Rosada, Vargas e Ervitti; Pablo Mouche e Ariel Carreño.

Os argentinos saíram na frente com Pablo Mouche, mas Fábio Santos deixou tudo igual de pênalti, no final do primeiro tempo. Já na segunda etapa, as equipes passaram por muitas mudanças, houve chances para os dois lados, mas o placar seguiu igual. Ao final, jogadores das duas equipes foram homenageados, receberam medalhas e posaram juntos para fotos.

