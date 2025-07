Atacante do Chelsea tira sarro com paródia ‘Palmeiras não tem Mundial’

João Pedro, atacante recém-chegado ao Chelsea, entrou no clima de provocação após seu novo time eliminar o Palmeiras do Mundial de Clubes, na última sexta-feira (4). Ele postou uma mensagem no ”X”, antigo Twitter, em que faz referência à paródia ”O Palmeiras não tem Mundial”

”LALAIA LALAIA LALAIA… Agora é com vocês”, escreveu o atacante.

O triunfo por 2 a 1 sobre o Verdão marcou justamente a estreia do jogador brasileiro pelos Blues. Ele entrou aos nove minutos da etapa final em substituição ao também atacante Liam Delap. E o novo reforço do time de Londres deixou ótima impressão tanto na torcida quanto na imprensa inglesa. Afinal, foi um dos grandes destaques da equipe na etapa final.

João Pedro: das férias para o Mundial

O atacante ainda pertencia ao Brighton, que também disputa a Premier League, quando a bola começou a rolar para os jogos do Mundial. Assim, como a pré-temporada do clube ainda não começou, ele estava de férias no Rio de Janeiro.

”Para você ver a loucura! Eu estava no Rio, de férias, mas sempre treino. Então estava meio que preparado. Claro que não estava 100%, ainda tenho muito para melhorar, mas acho que posso ajudar o time como ajudei hoje (sexta). Eu estava bastante focado, tenho que aproveitar a chance que o professor vai me dando, já conheço o time, faz um tempo que estou na Inglaterra. Acho que tenho participação na vitória, sim, mas o mérito total é de todos, que estavam ligados. Agora é focar no próximo round”, contou após o jogo pelas quartas de final.

Revelado nas categorias de base do Fluminese, João Pedro passou a se destacar no profissional em 2019. Naquele mesmo ano se transferiu para o Watford, da Inglaterra, onde acumulou boas performances de 2020 a 2023. Pelo Brighton, ele registra 30 gols e dez assistências em 70 partidas.

