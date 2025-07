Flamengo se reapresenta após quatro dias de folga; Gerson não se despede

O Flamengo voltou aos treinos e se reapresentou neste sábado (05/7), após quatro dias de folga. A equipe agora dá sequência na temporada após a participação Rubro-Negra no Mundial de Clubes, onde acabou sendo eliminada nas oitavas de final para o Bayern de Munique.

Os jogadores realizaram um treinamento em dois períodos, com exercícios na academia e depois no gramado do CT Ninho do Urubu. O retorno acontece com o foco total na sequência da temporada, que tem como prioridade a disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. No Brasileirão, o Flamengo é o atual líder, com 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas com vantagem no saldo de gols.

De desfalques, o técnico Filipe Luís não contou com Gerson. Afinal, o volante acertou sua saída com o Zenit, da Rússia, teve sua rescisão publicada no BID e não é mais jogador do Flamengo. A surpresa ficou por conta do atleta sequer ter ido no Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros e funcionários do clube.

Outra ausência foi Pulgar. O chileno passou por cirurgia no quinto metatarso do pé direito e deve demorar para voltar as atividades. Em contrapartida, Pedro, que conviveu nos últimos dias com as especulações de uma possível saída, treinou normalmente com o restante do elenco.

O próximo compromisso do Flamengo está marcado para o dia 12 de julho, contra o São Paulo, às 16h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

