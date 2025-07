Com ex-jogadores da Seleção, Bayer inaugura escolinha em SP

O Bayer Leverkusen inaugurou, neste sábado (5/7), o Bayer 04 Football Academy, em São Paulo. A escolinha reúne crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. A iniciativa atenderá cerca de 300 alunos, e todos os treinadores passarão por capacitações regulares para atender às expectativas do clube alemão.

O projeto é liderado por Paulo Sérgio, campeão mundial em 1994 com a seleção brasileira e ídolo do clube alemão, onde atuou entre 1993 e 1997, e seu filho, Felipe. Além disso, participaram da inauguração todas as crianças da academia, que receberam kits da equipe rubro-negra e tiveram uma tarde repleta de atividades futebolísticas ao lado do mascote Brian, The Lion (o leão do Bayer).

Lendas do futebol e do B04 como Zé Roberto, Zé Elias e o lateral direito Arthur, que embarcou direto para Leverkusen para se reapresentar ao time visando a temporada 2025/06, estiveram no local. O espaço estava todo decorado com as cores do time, inclusive com o totem em tamanho real dos ex-jogadores quando atuavam pelo time. O ex-meia Renato Augusto participaria do evento, mas um imprevisto cancelou a sua participação.

Paulo Sérgio destacou que a chegada da Bayer Academy ao Brasil levou cerca de dois anos de trabalho e envolveu diversos parceiros. O tetracampeão comemorou o fato de o projeto ser a primeira escolinha oficial de um clube alemão no país, com chancela da Bundesliga.

A presença do Bayer Leverkusen no Brasil é uma conquista que representa motivação e satisfação pessoal, fruto de anos de dedicação ao fortalecimento dessa ponte entre os dois países. O tetracampeão Mauro Silva e vice-presidente da FPF – Federação Paulista de Futebol esteve no clube para o evento.

”Tenho que parabenizar uma iniciativa do futebol alemão por meio da Bundesliga e do Bayer Leverkusen. O Brasil tem muito a aprender com os alemães, principalmente quando o assunto é disciplina e organização”.

Todos os treinadores da academia passaram por um programa de capacitação em Leverkusen e seguirão recebendo treinamentos regulares, com intercâmbio contínuo com a equipe técnica europeia.

Após a temporada vitoriosa, na qual conquistou três títulos inéditos, o Bayer 04 realizou um tour com suas taças em São Paulo, em novembro de 2024.

”Muito feliz em reviver essa história, eu fui muito feliz no Bayer disputando finais importantes, como a Champions League. Hoje vejo que o projeto será forte com muitas crianças envolvidas e um futuro promissor”, contou Zé Roberto.

Executivos da Bayer como Renato Iacone, CFO da Bayer Consumer Health Latam, representando o presidente Arturo Sánchez, e Priscila Mendes, presidente do clube, destacaram o projeto inovador.

”O projeto tem um foco social — queremos oferecer oportunidades reais à comunidade. Se um talento surgir, será uma surpresa bem-vinda. É uma alegria inaugurar a primeira academia da Bundesliga no Brasil”, disse Iacone. “Esta iniciativa combina esporte e saúde, totalmente alinhada à nossa visão na divisão Consumer Health da Bayer: levar autocuidado a milhões de pessoas”, afirmou Renato Iacone.

Priscila Mendes, que liderou o processo localmente, reforçou a importância da iniciativa para o clube e a região. “Estou muito feliz, foi um projeto iniciado há cerca de dois anos e ver tudo realizado hoje é emocionante. Já temos crianças participando das clínicas e queremos ver cada vez mais a comunidade envolvida no projeto”, explicou.

Pré-temporada no Rio de Janeiro

Como parte da viagem de pré-temporada ao Brasil, o Bayer Leverkusen fará seu primeiro teste sob o comando do novo técnico Erik ten Hag contra a equipe Sub-20 do Flamengo, no Rio de Janeiro. O jogo entre o campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha de 2024 e o atual vencedor da Copa Libertadores Sub-20 será realizada na sexta-feira, 18 de julho, às 15h, na Gávea.

A partida entre Bayer 04 Leverkusen e o Sub-20 do Flamengo será o destaque dos dez dias de treinamentos da equipe alemã na cidade.

Após dez dias de treinamentos no Rio de Janeiro, o Bayer 04 enfrentará o VfL Bochum 1848 no domingo, 27 de julho, às 13h (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Em seguida, encara o Fortuna Sittard, da Holanda, na sexta-feira, 1º de agosto, às 14h, fora de casa.

A abertura oficial da temporada na BayArena será na terça-feira, 5 de agosto, com amistoso ainda sem adversário confirmado.

