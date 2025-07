Avaí e Paysandu não saem do zero na Ressacada

Avaí e Paysandu ficaram no empate sem gols neste sábado (05/7), na Ressacada, pela 15ª rodada do Brasileiro da Série B. O Leão de Santa Catarina foi melhor durante toda a partida e pressionou os 90 minutos, mas o Papão conseguiu se segurar e sair de Santa Catarina com pelo menos um ponto.

Primeiro tempo

Apesar de passar boa parte se defendendo, a primeira grande chance do jogo foi do Paysandu. Afinal, , Marlon chutou de fora da área e o goleiro Igor Bohn precisou se esticar todo para realizar a defesa. O Avaí respondeu na sequência com Emerson, que recebeu dentro da área, mas chutou para fora, tirando tinta da trave. O Papão errava muito e o Leão da Ressacada tentava aproveitar, mas pecava nas finalizações. Em uma delas, João Vitor chutou para o gol e o goleiro bicolor espalmou, no rebote, Emerson chutou na rede pelo lado de fora.

Segundo tempo

Já na etapa final o Paysandu veio decidido a se defender e levou pouco perigo ao adversário. Em contrapartida, o Avaí tiveram mais posse de bola, mas mesmo assim não criou tantas chances perigosas para meta de Gabriel Mesquita. Os minutos finais foram de pura pressão do Leão da Ilha, mas nada estava funcionando. Na melhor das chances, em cobraça de falta, Marquinhos Gabriel chutou por cima da barreira bicolor e a bola passou por cima da meta do Lobo.

